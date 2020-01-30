Эркан Озорал: Азербайджан оказал всю необходимую помощь в связи с землетрясением в Турции

"С момента землетрясения официальные госструктуры Азербайджана - министерства иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям заявили о готовности оказать помощь Турции".
Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
По его словам, как только произошло землетрясение азербайджанская сторона начала принимать соответствующие шаги и была рядом с нами: "Поддерживали связь через посольства и соответствующие структуры обеих стран. В связи с землетрясением Азербайджан оказал всю необходимую помощь".