    Эрфан Али: WUF13 станет платформой для демонстрации возможностей городского управления

    Регион Восточной Европы и Центральной Азии находится на пересечении экономических преобразований, городского развития и гуманитарных процессов.

    Как сообщает Report, об этом эксперт UN-Habitat, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али заявил на сегодняшнем брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, открытие регионального представительства UN-Habitat по Восточной Европе и Центральной Азии в Стамбуле - очень своевременное решение, потому что сейчас этот регион находится на пересечении экономических преобразований, городского развития и гуманитарных процессов.

    "Он (новый офис - ред.) дает возможность продемонстрировать городскую трансформацию в регионе и обозначить наш вклад в поддержку стран региона", - добавил Эрфан Али.

    Он также отметил, что проведение Всемирного форума городов впервые в Центральной Азии и на Южном Кавказе - станет чрезвычайно важной и своевременной возможностью продемонстрировать на глобальном уровне как вызовы, так и возможности, с которыми сталкиваются местные и региональные органы власти.

    Erfan Ali: WUF13 şəhər idarəetmə imkanlarının nümayiş etdirilməsi üçün platformaya çevriləcək
