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Ереван рассматривает предложение о проведении в РФ встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван рассматривает предложение о проведении в РФ встречи глав МИД Армении и Азербайджана Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в России.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 15:59
Ереван рассматривает предложение о проведении в РФ встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в России.

Как передает Report, об этом заявил "Интерфакс" посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по рабочему графику. Здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование. Армянская сторона не отказывается ни от каких предложений", - сказал Арутюнян.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada Ermənistan və Azərbaycan XİN başçılarının görüşü keçirilə bilər
Версия на английском языке Yerevan considering proposal to hold meeting of Armenian and Azerbaijani foreign ministers in Russia

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