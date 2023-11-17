Ереван рассматривает предложение о проведении в РФ встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в России.

Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в России.

Как передает Report, об этом заявил "Интерфакс" посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по рабочему графику. Здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование. Армянская сторона не отказывается ни от каких предложений", - сказал Арутюнян.