Ереван отклонил предложение о встрече азербайджанских и армянских экспертов в Анкаре

"С первых дней создания в 2019 году Центр анализа международных отношений демонстрировал решительную позицию по поощрению мира между Арменией и Азербайджаном. Еще до 44-дневной войны Центр по различным каналам пытался направить мирный месседж армянским ко

"С первых дней создания в 2019 году Центр анализа международных отношений демонстрировал решительную позицию по поощрению мира между Арменией и Азербайджаном. Еще до 44-дневной войны Центр по различным каналам пытался направить мирный месседж армянским коллегам, приглашал их к совместной работе для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".

Как передает Report, об этом сообщили в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

Из-за отказа Армении участвовать в дипломатии "Track 1.5" многолетние усилия правительства Азербайджана и параллельно предпринимаемые ЦМАО усилия были безуспешными. Из-за безуспешности дипломатических усилий правительство Азербайджана было вынуждено военным путем освободить оккупированные территории, одержав важную победу в 44-дневной войне.

ЦМАО привержено мирной повестке и высоко оценивает возможности, возникшие в результате урегулирования конфликта. В целях содействия мирным усилиям между Арменией и Азербайджаном Центр продолжил свои усилия по установлению контактов с партнерскими организациями, такими как центр "Орбели" в Армении, и использованию инструментов и потенциала дипломатии "Track 1.5". С этой целью ЦМАО ценит посреднические предложения общих международных партнеров и пытается воспользоваться ими.

"Однако, к сожалению, в апреле этого года армянская сторона отклонила попытку встретиться в Анкаре. С таким безответственным отношением правительство Армении и аналитические центры проигнорировали все усилия и ресурсы наших общих международных партнеров и продемонстрировали, что не воспринимают диалог между двумя странами всерьез.

ЦАМО считает, что такой подход армянских коллег наносит ущерб мирным усилиям, и сожалеет, что армянская сторона избегает последовательных и содержательных контактов, тем самым усиливая напряженность между сторонами и препятствуя миру и примирению между двумя обществами в целом", - сообщили в центре.