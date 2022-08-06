Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства

Два дня назад мы с моим братом Ильхамом Алиевым подробно поговорили о ситуации в Карабахе.

"Два дня назад мы с моим братом Ильхамом Алиевым подробно поговорили о ситуации в Карабахе".

Как передает Report , об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи.

"Прежде всего, мы осуждаем нападение, в результате которого один из наших азербайджанских братьев стал шехидом. Карабах – это территория, расположенная в пределах международно признанных границ Азербайджана. Азербайджан, разумеется, не хочет, чтобы на его территории были незаконные вооруженные формирования. Прошло почти два года с момента подписания трехстороннего заявления. Крайне важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства", - добавил турецкий лидер.