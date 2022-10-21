Эрдоган: Зангиланский аэропорт важен не только для Азербайджана, но и для всего региона

Зангиланский аэропорт является стратегическим шагом для укрепления связей региона с миром.

Зангиланский аэропорт является стратегическим шагом для укрепления связей региона с миром.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства рассказал о своем визите в Азербайджан 20 октября: "Наш рабочий визит в Зангиланский и Джебраильский районы завершился успешно. Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы открыли Зангиланский международный аэропорт. Зангиланский аэропорт важен не только для Азербайджана, но и для всего региона. Это стратегический шаг с точки зрения усиления восстановления связей региона с миром. Надеюсь, мы еще больше укрепим эти шаги с вводом в эксплуатацию Лачынского международного аэропорта".