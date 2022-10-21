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Эрдоган: Зангиланский аэропорт важен не только для Азербайджана, но и для всего региона

Эрдоган: Зангиланский аэропорт важен не только для Азербайджана, но и для всего региона Зангиланский аэропорт является стратегическим шагом для укрепления связей региона с миром.
Внешняя политика
21 октября 2022 г. 13:39
Эрдоган: Зангиланский аэропорт важен не только для Азербайджана, но и для всего региона

Зангиланский аэропорт является стратегическим шагом для укрепления связей региона с миром.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства рассказал о своем визите в Азербайджан 20 октября: "Наш рабочий визит в Зангиланский и Джебраильский районы завершился успешно. Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы открыли Зангиланский международный аэропорт. Зангиланский аэропорт важен не только для Азербайджана, но и для всего региона. Это стратегический шаг с точки зрения усиления восстановления связей региона с миром. Надеюсь, мы еще больше укрепим эти шаги с вводом в эксплуатацию Лачынского международного аэропорта".

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Версия на английском языке Erdogan: Zangilan airport - strategic goal in strengthening region's connection with world
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Zəngilan aeroportu regionun dünya ilə əlaqəsinin gücləndirilməsi üçün strateji həmlədir"

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