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Эрдоган: Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно

Эрдоган: Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно "Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно, и в ближайшее время должно быть достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение".
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 20:09
Эрдоган: Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно

"Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно, и в ближайшее время должно быть достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На встрече, где также обсуждался процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, Эрдоган подчеркнул важность для этого процесса немедленного открытия Зангезурского коридора и скорейшего подписания всестороннего мирного соглашения.

Заявив о продолжении усилий по доведению объема турецко-азербайджанской торговли до 15 миллиардов долларов, Эрдоган сказал, что совместное сотрудничество в энергетической и транспортной сферах отвечает интересам обеих стран.

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Версия на английском языке Erdogan: Zangezur Corridor should be opened immediately, comprehensive peace treaty should be signed as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Zəngəzur dəhlizi dərhal açılmalı və hərtərəfli sülh sazişi tezliklə həyata keçirilməlidir"

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