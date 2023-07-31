Эрдоган: Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно

"Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно, и в ближайшее время должно быть достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение".

"Зангезурский коридор должен быть открыт немедленно, и в ближайшее время должно быть достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На встрече, где также обсуждался процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, Эрдоган подчеркнул важность для этого процесса немедленного открытия Зангезурского коридора и скорейшего подписания всестороннего мирного соглашения.

Заявив о продолжении усилий по доведению объема турецко-азербайджанской торговли до 15 миллиардов долларов, Эрдоган сказал, что совместное сотрудничество в энергетической и транспортной сферах отвечает интересам обеих стран.