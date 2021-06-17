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Эрдоган: Я не думаю, что Россия станет задерживать проект "Зангезурский коридор"

Эрдоган: Я не думаю, что Россия станет задерживать проект "Зангезурский коридор" Я не думаю, что Россия намерена затягивать с вопросом реализации проекта "Зангезурский коридор". Скорее, я думаю, что она хочет реализовать этот проект.
Внешняя политика
17 июня 2021 г. 15:06
Эрдоган: Я не думаю, что Россия станет задерживать проект Зангезурский коридор
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Я не думаю, что Россия намерена затягивать с вопросом реализации проекта "Зангезурский коридор". Скорее, я думаю, что она хочет реализовать этот проект.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган также подчеркнул, что в ближайшее время проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна предпринять шаги, чтобы укрепить доверие к себе: "Выдав Азербайджану карты минных полей, она сделает первый шаг в этом направлении".

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Версия на английском языке Erdogan: I do not think Russia will delay Zangazur Corridor project
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiyanın "Zəngəzur dəhlizi" layihəsini gecikdirəcəyini düşünmürəm"

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