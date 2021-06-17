Эрдоган: Я не думаю, что Россия станет задерживать проект "Зангезурский коридор"

Я не думаю, что Россия намерена затягивать с вопросом реализации проекта "Зангезурский коридор". Скорее, я думаю, что она хочет реализовать этот проект.

Я не думаю, что Россия намерена затягивать с вопросом реализации проекта "Зангезурский коридор". Скорее, я думаю, что она хочет реализовать этот проект.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган также подчеркнул, что в ближайшее время проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна предпринять шаги, чтобы укрепить доверие к себе: "Выдав Азербайджану карты минных полей, она сделает первый шаг в этом направлении".