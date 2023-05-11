Эрдоган выступил на митинге в Анкаре: 14 мая народ сделает выбор по велению своего сердца

Необходимо много работать до дня выборов. 14 мая наш народ сделает выбор по велению своего сердца.

Необходимо много работать до дня выборов. 14 мая наш народ сделает выбор по велению своего сердца.

Как сообщает Report, об этом сегодня на митинге в Анкаре заявил президент Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и кандидат на пост главы государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Некоторые обвиняют нас в нагнетании, особенно в период выборов, но они не хотят говорить о том, как террористические организации хотят подвергнуть эту страну испытанию. Мы делаем все на благо нашего народа. Мы продемонстрировали это в борьбе с терроризмом. В интересах нашей страны, нашего народа мы сделаем все, что необходимо", - сказал Р.T.Эрдоган.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. За пост главы государства будут бороться три кандидата. Это кандидат от ”Республиканского Союза“, председатель правящей Партии справедливости и развития, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от ”Национального Союза“, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от ”Союза отцов" Синан Оган.