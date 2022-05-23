Эрдоган высоко оценил положительные результаты, достигнутые на встрече в Брюсселе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил положительные результаты, достигнутые на встрече между президентом Азербайджана, председателем Совета Европейского союза и премьер-министром Армении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил положительные результаты, достигнутые на встрече между президентом Азербайджана, председателем Совета Европейского союза и премьер-министром Армении.

Как передает Report, об этом заявил глава Турции в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что 23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о состоявшейся вчера в Брюсселе встрече между Президентом Азербайджана, президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Президент Ильхам Алиев коснулся обсужденных во время встречи вопросов, связанных с подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, представленными Азербайджаном в этой связи пятью принципами, основанными на международном праве, нормализацией отношений между двумя странами, открытием транспортных коридоров, делимитацией границ. Президент Азербайджана сказал, что положительно оценивает итоги трехсторонней встречи.