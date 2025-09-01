    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 09:58
    Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил мирный процесс на Южном Кавказе в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Эрдоган выразил удовлетворение ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

    Президент подчеркнул, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и продолжит вносить вклад в этот процесс.

    Глава государства также отметил, что были оценены шаги, направленные на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией.

    Турция   Реджеп Тайип Эрдоган   Никол Пашинян   Армения   Азербайджан   Южный Кавказ   мирный процесса на Южном Кавказе  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin gedişindən məmnunluq ifadə edib
    Английская версия Английская версия
    Erdogan expresses satisfaction with progress of peace process between Armenia and Azerbaijan

    Последние новости

    11:24

    TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым

    Происшествия
    11:19

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    11:11

    AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

    Финансы
    11:08

    Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

    Внешняя политика
    11:07

    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

    Наука и образование
    10:46

    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    Другие страны
    10:43

    В Пакистане разбился вертолет

    Другие страны
    10:41

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей