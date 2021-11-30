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Эрдоган выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Эрдоган выразил соболезнования Ильхаму Алиеву Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 19:39
Эрдоган выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава турецкого государства выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих при крушении военного вертолета.

Отметим, что по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İlham Əliyevə başsağlığı verib
Версия на английском языке Erdogan expresses condolences to Ilham Aliyev

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