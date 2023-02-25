Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.

Как сообщает Report , президент Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что братские Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом.

Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном, и поблагодарил за это.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что азербайджанские спасатели и врачи с большой смелостью и решимостью продолжают деятельность в зоне землетрясения, самоотверженно трудятся для спасения людей.