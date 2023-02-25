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Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня

Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 18:57
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.

Как сообщает Report, президент Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что братские Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом.

Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном, и поблагодарил за это.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что азербайджанские спасатели и врачи с большой смелостью и решимостью продолжают деятельность в зоне землетрясения, самоотверженно трудятся для спасения людей.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycanın ilk gündən nümayiş etdirdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib

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