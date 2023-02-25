Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую признательность главе нашего государства за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня.
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Президент Турции высоко оценил гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном, и поблагодарил за это.
Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что азербайджанские спасатели и врачи с большой смелостью и решимостью продолжают деятельность в зоне землетрясения, самоотверженно трудятся для спасения людей.