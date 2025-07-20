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Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву

Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 июля 2025 г. 22:33
Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе официальной церемонии, посвящённой "Дню мира и свободы" 20 июля.

"Во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди славный флаг Турецкой Республики Северного Кипра развевался рядом с флагами других стран. Ещё раз благодарю Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за поддержку нашей борьбы на Кипре", — сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan xalqı və Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

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