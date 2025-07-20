Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе официальной церемонии, посвящённой "Дню мира и свободы" 20 июля.

"Во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди славный флаг Турецкой Республики Северного Кипра развевался рядом с флагами других стран. Ещё раз благодарю Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за поддержку нашей борьбы на Кипре", — сказал Эрдоган.