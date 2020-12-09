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Эрдоган вылетел в Азербайджан с визитом

Эрдоган вылетел в Азербайджан с визитом Турецкий лидер посетит Азербайджан с двухдневным визитом
Внешняя политика
9 декабря 2020 г. 14:51
Эрдоган вылетел в Азербайджан с визитом
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел с визитом в Азербайджан.

В аэропорту главу государства провожали официальные лица страны, сообщает Report.

Турецкий лидер посетит Азербайджан с двухдневным визитом. Визит приурочен ко дню празднования победы Азербайджана в Отечественной войне, которая началась 27 сентября с целью освобождения азербайджанских территорий от оккупации ВС Армении.

Р.Т.Эрдоган примет участие в торжественном параде Победы в Баку 10 декабря.

В рамках визита Эрдогана также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать развитию сотрудничества между двумя братскими странами.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Azərbaycana səfərə yola düşüb

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