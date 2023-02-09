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Эрдоган встретился с находящимися в Газиантепе по поручению Мехрибан Алиевой представителями Фонда Гейдара Алиева

Эрдоган встретился с находящимися в Газиантепе по поручению Мехрибан Алиевой представителями Фонда Гейдара Алиева Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в районе землетрясения, встретился в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Али
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 15:00
Эрдоган встретился с находящимися в Газиантепе по поручению Мехрибан Алиевой представителями Фонда Гейдара Алиева

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в районе землетрясения, встретился в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой доставили гуманитарную помощь в братскую страну.

Как сообщает Report, передав соболезнования от имени Мехрибан Алиевой в связи с произошедшей трагедией, представитель Фонда Эльвин Асланов отметил, что в эти дни весь азербайджанский народ, все организации страны мобилизованы для оказания необходимой помощи братской стране.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность азербайджанскому государству и народу: “От своего имени, от имени народа страны выражаю огромную благодарность моему брату Ильхаму и сестре Мехрибан!”

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что осведомлен о сборе гуманитарной помощи для жертв землетрясения народом Азербайджана и сказал, что в эти тяжелые дни Азербайджан рядом с Турцией, так же как Турция была рядом с Азербайджаном во время Отечественной войны: "Выражаю благодарность от своего имени, от имени своей семьи и народа страны. Мы вместе не только в эти дни, мы вместе навсегда!”.

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Версия на английском языке Erdogan meets with representatives of Heydar Aliyev Foundation in Gaziantep
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Mehriban Əliyevanın tapşığı üzrə Qazintepdə olan Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri ilə görüşüb

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