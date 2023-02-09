Эрдоган встретился с находящимися в Газиантепе по поручению Мехрибан Алиевой представителями Фонда Гейдара Алиева

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в районе землетрясения, встретился в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Али

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в районе землетрясения, встретился в аэропорту Газиантепа с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, которые по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой доставили гуманитарную помощь в братскую страну.

Как сообщает Report, передав соболезнования от имени Мехрибан Алиевой в связи с произошедшей трагедией, представитель Фонда Эльвин Асланов отметил, что в эти дни весь азербайджанский народ, все организации страны мобилизованы для оказания необходимой помощи братской стране.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность азербайджанскому государству и народу: “От своего имени, от имени народа страны выражаю огромную благодарность моему брату Ильхаму и сестре Мехрибан!”

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что осведомлен о сборе гуманитарной помощи для жертв землетрясения народом Азербайджана и сказал, что в эти тяжелые дни Азербайджан рядом с Турцией, так же как Турция была рядом с Азербайджаном во время Отечественной войны: "Выражаю благодарность от своего имени, от имени своей семьи и народа страны. Мы вместе не только в эти дни, мы вместе навсегда!”.