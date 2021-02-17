Эрдоган встретился с генеральным прокурором Азербайджана

17 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым.

17 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор, выразив благодарность за высокое гостеприимство и теплый прием, а также за моральную поддержку, оказанную Турцией в период 44-дневной Отечественной войны, передал Реджепу Тайипу Эрдогану приветствия президента Ильхама Алиева.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в правоохранительной сфере, подчеркнута важность взаимных визитов различного уровня для дальнейшего укрепления наших связей.

Президент Турецкой Республики выразил благодарность за приветствия президента Азербайджана и попросил передать его приветствие президенту Азербайджанской Республики.

В рамках визита делегация посетила в Анкаре парк Гейдара Алиева, возложила венок к памятнику общенационального лидера и почтила его память.