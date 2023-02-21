Эрдоган встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараше с азербайджанскими волонтерами, которые отправились в братскую страну для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараше с азербайджанскими волонтерами, которые отправились в братскую страну для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском молодежном фонде.

Турецкий лидер поблагодарил азербайджанских волонтеров, оказывающих помощь в ликвидации последствий в районе землетрясения.

"Добро пожаловать, наши азербайджанские братья", - сказал он.

Азербайджанские волонтеры, в свою очередь, выразили соболезнования народу Турции и президенту Эрдогану.