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Эрдоган встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше

Эрдоган встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараше с азербайджанскими волонтерами, которые отправились в братскую страну для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 10:20
Эрдоган встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараше с азербайджанскими волонтерами, которые отправились в братскую страну для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском молодежном фонде.

Турецкий лидер поблагодарил азербайджанских волонтеров, оказывающих помощь в ликвидации последствий в районе землетрясения.

"Добро пожаловать, наши азербайджанские братья", - сказал он.

Азербайджанские волонтеры, в свою очередь, выразили соболезнования народу Турции и президенту Эрдогану.

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Версия на английском языке Erdogan meets Azerbaijani volunteers in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Kahramanmaraşda Azərbaycan könüllüləri ilə görüşüb

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