Эрдоган встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараше с азербайджанскими волонтерами, которые отправились в братскую страну для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
Об этом Report сообщили в Азербайджанском молодежном фонде.
Турецкий лидер поблагодарил азербайджанских волонтеров, оказывающих помощь в ликвидации последствий в районе землетрясения.
"Добро пожаловать, наши азербайджанские братья", - сказал он.
Азербайджанские волонтеры, в свою очередь, выразили соболезнования народу Турции и президенту Эрдогану.