Эрдоган: Встречи глав МИД Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги

Встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги.

Встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде (Узбекиcтан).

Он отметил, что значимость Среднего коридора возрастает: "Мы хотим усилить наше сотрудничество в таких сферах, как политика, безопасность, здравоохранение, энергетика, образование. За счет различных инициатив постепенно будет обеспечен рост объема нашей торговли".