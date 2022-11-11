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Эрдоган: Встречи глав МИД Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги

Эрдоган: Встречи глав МИД Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги Встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 09:59
Эрдоган: Встречи глав МИД Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги

Встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана, Узбекистана - своевременные, успешные шаги.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде (Узбекиcтан).

Он отметил, что значимость Среднего коридора возрастает: "Мы хотим усилить наше сотрудничество в таких сферах, как политика, безопасность, здравоохранение, энергетика, образование. За счет различных инициатив постепенно будет обеспечен рост объема нашей торговли".

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Версия на английском языке Erdogan hails meetings of Turkish, Azerbaijani, Uzbek FMs as 'a timely and successful step'
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə, Azərbaycan, Özbəkistan XİN başçılarının görüşləri vaxtında atdığımız uğurlu addımdır”

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