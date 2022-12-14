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Эрдоган: Война, положившая конец 30-летней оккупации – успех ОТГ

Эрдоган: Война, положившая конец 30-летней оккупации – успех ОТГ Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, является успехом Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 13:40
Эрдоган: Война, положившая конец 30-летней оккупации – успех ОТГ

Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, является успехом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом на Первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, целью ОТГ является оценивание региональных и международных возможностей во имя процветания. "Участие в Организации тюркских государств Северного Кипра в качестве наблюдателя еще больше укрепило нашу солидарность", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция выступает за окончание российско-украинской войны, и предпринимает все усилия в этом направлении.

Отметим, что в Туркменбаши проходит трехсторонний саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

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Версия на английском языке Erdogan: War ending 30-year occupation of Karabakh is one of latest successes of OTS
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Qarabağın 30 illik işğalına son verən müharibə TDT-nin son uğurlarındandır"

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