Эрдоган: Война, положившая конец 30-летней оккупации – успех ОТГ

Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, является успехом Организации тюркских государств (ОТГ).

Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации, является успехом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом на Первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, целью ОТГ является оценивание региональных и международных возможностей во имя процветания. "Участие в Организации тюркских государств Северного Кипра в качестве наблюдателя еще больше укрепило нашу солидарность", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция выступает за окончание российско-украинской войны, и предпринимает все усилия в этом направлении.

Отметим, что в Туркменбаши проходит трехсторонний саммит глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.