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Эрдоган: В кратчайшие сроки возможно подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Эрдоган: В кратчайшие сроки возможно подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией "В кратчайшие сроки возможно подписание всестороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
20 сентября 2022 г. 20:16
Эрдоган: В кратчайшие сроки возможно подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

"В кратчайшие сроки возможно подписание всестороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы предприняли шаги для поддержки текущих процессов между Азербайджаном и Арменией. Хотя недавние боестолкновения омрачили этот процесс, мы считаем, что в кратчайшие сроки возможно подписание всестороннее мирного соглашения между двумя странами. Мы всегда будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в установлении их прав и будущего", - сказал он.

По словам Эрдогана, освобождение Азербайджаном оккупированных земель открыло исторические возможности для установления постоянного мира на Южном Кавказе: "Мы предприняли очень важные шаги. Открытие транспортных коммуникаций в регионе станет важным событием для всех стран региона".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycanla Ermənistanın qısa zamanda hərtərəfli sülh sazişi imzalaması mümkündür"

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