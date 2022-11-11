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Эрдоган: Я испытал гордость при виде осуществляемых в Карабахе работ

Эрдоган: Я испытал гордость при виде осуществляемых в Карабахе работ "Мы видим, что сумел сделать, чего добился за два года мой брат Ильхам Алиев, осуществивший серьезную борьбу за Карабах и ныне продолжающий эту борьбу путем высококачественного строительства инфраструктуры".
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 13:20
Эрдоган: Я испытал гордость при виде осуществляемых в Карабахе работ

"Мы видим, что сумел сделать, чего добился за два года мой брат Ильхам Алиев, осуществивший серьезную борьбу за Карабах и ныне продолжающий эту борьбу путем высококачественного строительства инфраструктуры".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии награждения, организованной в рамках IX Саммита Организации тюркских государств 11 ноября в Самарканде.

Подчеркнув, что ему довелось побывать на освобожденных от оккупации землях и ознакомиться с проводимыми работами, президент Турции сказал: "У меня неоднократно была возможность участвовать в мероприятиях на данных территориях, воочию наблюдать осуществляемые работы. При виде этих работ меня, как тюрка, охватило чувство гордости. Столь значительные достижения за такой короткий промежуток времени, действительно, являются предметом гордости для нас".

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Версия на английском языке Erdogan: Works carried out in Karabakh make me proud
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Qarabağda həyata keçirilən işləri gördükdə iftixar hissi keçirdim”

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