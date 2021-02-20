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Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме

Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме Закон вступает в силу со дня подписания
Внешняя политика
20 февраля 2021 г. 09:44
Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

Закон вступает в силу со дня подписания.

Соглашение было подписано во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 31 октября 2017 года. В рамках визита состоялось шестое заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. После встречи были подписаны документы. Документ в сфере оборонной промышленности подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и тогдашний министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.

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