Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Турцией и Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией и Азербайджаном об оказании помощи в области здоровья животных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией и Азербайджаном об оказании помощи в области здоровья животных.

Как сообщает Report, Эрдоган подписал в связи с этим постановление.

Напомним, что 8 августа 2023 года документ подписали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахмет Гюмен в Анкаре.

Соглашение предусматривает сотрудничество между двумя странами в сфере борьбы с болезнями животных.

Согласно документу, Турция безвозмездно предоставит Азербайджану 250 тысяч доз одновалентной противоящурной вакцины, содержащей антиген SAT-2.