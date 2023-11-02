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Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Турцией и Азербайджаном

Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Турцией и Азербайджаном Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией и Азербайджаном об оказании помощи в области здоровья животных.
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 09:57
Эрдоган утвердил соглашение, подписанное между Турцией и Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией и Азербайджаном об оказании помощи в области здоровья животных.

Как сообщает Report, Эрдоган подписал в связи с этим постановление.

Напомним, что 8 августа 2023 года документ подписали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахмет Гюмен в Анкаре.

Соглашение предусматривает сотрудничество между двумя странами в сфере борьбы с болезнями животных.

Согласно документу, Турция безвозмездно предоставит Азербайджану 250 тысяч доз одновалентной противоящурной вакцины, содержащей антиген SAT-2.

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Версия на английском языке Erdogan approves agreement signed between Türkiye and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanan müqaviləni təsdiqləyib

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