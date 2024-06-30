Эрдоган утвердил поправку в тарифную квоту на импорт товаров азербайджанского происхождения

В указ о введении тарифной квоты на импорт товаров азербайджанского происхождения, в отношении которых Турция применяет преференциальный торговый режим, внесена поправка.

В указ о введении тарифной квоты на импорт товаров азербайджанского происхождения, в отношении которых Турция применяет преференциальный торговый режим, внесена поправка.

Как сообщает Report со ссылкой на Resmi Gazete, соответствующий документ подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно поправке, базовая тарифная ставка по напиткам, в том числе безалкогольным, в пределах квоты в 15 тысяч гектолитров снижается на 100 %.

Документ вступает в силу 1 июля.

Напомним, что 10 мая был расширен перечень товаров, таможенные пошлины на которые будут снижены в рамках обновленного Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией.