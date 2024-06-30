Эрдоган утвердил поправку в тарифную квоту на импорт товаров азербайджанского происхождения

В указ о введении тарифной квоты на импорт товаров азербайджанского происхождения, в отношении которых Турция применяет преференциальный торговый режим, внесена поправка.
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Согласно поправке, базовая тарифная ставка по напиткам, в том числе безалкогольным, в пределах квоты в 15 тысяч гектолитров снижается на 100 %.
Документ вступает в силу 1 июля.
Напомним, что 10 мая был расширен перечень товаров, таможенные пошлины на которые будут снижены в рамках обновленного Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией.