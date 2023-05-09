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Эрдоган утвердил меморандум по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Эрдоган утвердил меморандум по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Туркменистана по созданию совместной консультативной комиссии по таможенному
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 11:57
Эрдоган утвердил меморандум по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Туркменистана по созданию совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству".

Как сообщает Report, решение было опубликовано в официальной прессе.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны создадут совместную консультативную комиссию по таможенному сотрудничеству и проведут обмен информацией с целью улучшения сотрудничества в этой области.

Отметим, что соответствующий документ 27 апреля утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistanın gömrük əməkdaşlığı ilə bağlı Anlaşma Memorandumunu təsdiqləyib

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