Эрдоган утвердил меморандум по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Эрдоган утвердил меморандум по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Туркменистана по созданию совместной консультативной комиссии по таможенному

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Туркменистана по созданию совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству". Как сообщает Report, решение было опубликовано в официальной прессе. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны создадут совместную консультативную комиссию по таможенному сотрудничеству и проведут обмен информацией с целью улучшения сотрудничества в этой области. Отметим, что соответствующий документ 27 апреля утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Подпишитесь на наш Telegram канал