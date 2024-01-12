Эрдоган утвердил грантовое соглашение между Азербайджаном и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил грантовое соглашение, подписанное между Азербайджаном и Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил грантовое соглашение, подписанное между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, по соглашению Министерство казначейства и финансов Турции выделит Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана до 250 млн турецких лир (14,111 млн манатов) на финансирование Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства и Умного питомника.

Если реализация проекта обойдется меньше 250 млн турецких лир Минэкологии не будет претендовать на остаток гранта. При этом турецкая сторона не будет нести никаких дополнительных расходов, прямо или косвенно превышающих сумму гранта.

Выплаты и транзакции в рамках гранта будут освобождены от всех видов налогов и пошлин.

С азербайджанской стороны соглашение подписано министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, а с турецкой - министром казначейства и финансов Мехметом Шимшеком. Грантовое соглашение будет действовать до 31 декабря 2025 года.