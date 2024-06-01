Эрдоган утвердил два азербайджано-турецких межправительственных соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы об утверждении двух азербайджано-турецких межправительственных соглашений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы об утверждении двух азербайджано-турецких межправительственных соглашений.



Как сообщает Report, тексты указов опубликованы в субботу в официальном вестнике правительства Турции.

В частности, утвержден Протокол о сотрудничестве в области строительных работ между правительствами Азербайджана и Турции, подписанный 22 декабря 2022 года. Данный документ был утвержден президентом Азербайджана 18 марта 2023 года.

Кроме того, утверждено межправительственное Соглашения о культурном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, подписанное 13 ноября 2023 года.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области культурного наследия, кино, театра, искусства, музеев, библиотечного дела и других сфер. Документ также направлен на усиление взаимодействия между двумя странами в контексте конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.