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Эрдоган утвердил документ о посещении гражданами Азербайджана Турции по удостоверению личности

Эрдоган утвердил документ о посещении гражданами Азербайджана Турции по удостоверению личности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ”Протокол №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Ре
Внешняя политика
30 января 2021 г. 13:42
Эрдоган утвердил документ о посещении гражданами Азербайджана Турции по удостоверению личности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ”Протокол №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку".

Как сообщает Report, в документе определен перечень документов для пересечения границы в рамках безвизового путешествия для граждан Азербайджана, путешествующих в Турцию.

Это следующие документы:

1. Дипломатический паспорт Азербайджанской Республики;

2. Служебный паспорт Азербайджанской Республики;

3. Общегражданский паспорт Азербайджанской Республики.

4. Удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики (машиночитаемые и содержащие биометрические данные в соответствии со стандартами документа №9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений);

5. Документ Азербайджанской Республики, удостоверяющий личность моряка (при наличии списка судового состава и выписки из него);

6. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта при движении в составе бригады из 9 поездов;

7. Удостоверение личности летного состава;

8. Свидетельство о возвращении, оформленное на гражданина Азербайджанской Республики (для возвращения в Азербайджанскую Республику, требуется только для временного пребывания в Турецкой Республике, транзита и выезда из нее).

Отметим, что на пленарном заседании Милли Меджлиса 1 февраля будет вынесен на обсуждение проект закона об утверждении “Протокола №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку”.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsilə səfər edəcəyi barədə sənədi təsdiqləyib

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