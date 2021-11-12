Эрдоган: Установление связи Нахчывана с другими регионами Азербайджана - жизненно важно

16:39 Установление связи Нахчывана с другими регионами Азербайджана имеет жизненно важное значение.

Установление связи Нахчывана с другими регионами Азербайджана имеет жизненно важное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VIII саммите Тюркского совета.

"Нам необходимо постоянно увеличивать товарооборот и взаимные инвестиции. Я придаю большое значение подписанию стратегических документов по упрощению торговли. Мы должны снять с повестки проблему с транзитными документами и вывести транзитные платежи на конкурентоспособный уровень. Нам необходимо как можно скорее подписать соглашение о международных грузоперевозках. Международный транспортный коридор "Восток-Запад", установление связи Нахчывана с другими регионами Азербайджана имеют жизненно важное значение", - подчеркнул глава турецкого государства.