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Эрдоган: Участие моего брата Ильхама с супругой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции

Эрдоган: Участие моего брата Ильхама с супругой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием "Одна нация – два государства", и будем решительно продолжать этот путь.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 16:55
Эрдоган: Участие моего брата Ильхама с супругой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции

Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием "Одна нация – два государства", и будем решительно продолжать этот путь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии начала исполнения им своих полномочий является месседжем всему миру и Турции. Он подчеркнул, что посещает Азербайджан вместе с супругой. "Эти визиты являются свидетельством того, насколько глубокие чувства существуют между нами", - сказал президент Турции.

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Версия на английском языке Erdogan: 'The participation of my brother Ilham and his wife in my swearing-in ceremony is a message to the world and Türkiye'
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Səlahiyyətlərimin icrasına başlama mərasimində İlham qardaşımın xanımı ilə birlikdə iştirakı dünyaya və Türkiyəyə mesajdır"

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