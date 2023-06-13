Эрдоган: Участие моего брата Ильхама с супругой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции

Эрдоган: Участие моего брата Ильхама с супругой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции

Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием "Одна нация – два государства", и будем решительно продолжать этот путь.

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Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием "Одна нация – два государства", и будем решительно продолжать этот путь. Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии начала исполнения им своих полномочий является месседжем всему миру и Турции. Он подчеркнул, что посещает Азербайджан вместе с супругой. "Эти визиты являются свидетельством того, насколько глубокие чувства существуют между нами", - сказал президент Турции. Подпишитесь на наш Telegram канал