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Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона

Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 13:42
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона

Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне верю, что благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности, совместных энергетических и транспортных проектах мы поднимем нашу нерушимую солидарность, которую демонстрируем во всех сферах, на более высокий уровень и в 2023 году, когда будем отмечать 100-летие нашей Республики", - говорится в послании.

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Версия на английском языке President: Turkish-Azerbaijani alliance has become indispensable factor of security, stability, prosperity for region
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı regionumuz üçün əvəzsiz təhlükəsizlik, sabitlik və rifah amilinə çevrilib"

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