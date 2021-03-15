Эрдоган: Турецкая молодежь поехала на помощь братьям от Карабаха до Ливии

“Вы были на Балканах, в Чанаккале, Галиции. Были в Газыантепе, Шанлыурфе, Мараше! Вы были в Сакарье, Думлупынаре, Измире в освободительной борьбе!"

“Вы были на Балканах, в Чанаккале, Галиции. Были в Газыантепе, Шанлыурфе, Мараше! Вы были в Сакарье, Думлупынаре, Измире в освободительной борьбе!"

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на 6-м съезде молодежной организации Партии справедливости и развития.

“Вы были везде, куда бы мы не отправились на помощь нашим братьям – от Кипра до Ирака и Сирии, от Карабаха до Ливии. Где бы ни возвышался флаг со звездой и полумесяцем, несли его туда вы и не позволили низвергнуть. Вы - Ясины Бёрю, Араны Бюльбюли, которые выступали против желающих разделить нашу страну подлых членов РПК!", - сказал он.