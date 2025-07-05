Эрдоган: Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и РФ

Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности.

Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.

Он подчеркнул, что обсуждал эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность. Я надеюсь, что негативные события в отношениях между двумя странами прекратятся как можно скорее. Мы очень хотим, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном", - сказал он.

По его словам, необходимо подходить к вопросу сдержанно.

"Мы знаем, что наши два друга находятся на уровне взаимопонимания для преодоления этой проблемы. Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы. Нашим приоритетом будет недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. Южный Кавказ больше не может терпеть новый конфликт. Турция верит, что этот вопрос решится с помощью дипломатических процессов. Этот вопрос был включен в нашу повестку дня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - подчеркнул Эрдоган.