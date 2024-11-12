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Эрдоган: Турция трансформирует ключевые отрасли экономики для достижения цели "ноль отходов"

Эрдоган: Турция трансформирует ключевые отрасли экономики для достижения цели "ноль отходов" Турция трансформирует ключевые отрасли экономики в соответствии с видением достижения цели "ноль отходов" и экологически чистого развития к 2053 году.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 15:19
Эрдоган: Турция трансформирует ключевые отрасли экономики для достижения цели ноль отходов

Турция трансформирует ключевые отрасли экономики в соответствии с видением достижения цели "ноль отходов" и экологически чистого развития к 2053 году.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на саммите COP29 в Баку.

"Проект "ноль отходов" вносит вклад борьбу с изменением климата. С начала реализации проекта предотвращен выброс в атмосферу 5,9 млн тонн парниковых газов", - отметил он.

Эрдоган отметил, что с помощью национального плана действий по энергоэффективности, рассчитанного на 2024-2030 годы, Турция предусматривает сокращение выбросов в эквиваленте 100 млн тонн углекислого газа.

"Сегодня мы увеличим нашу установленную мощность ветровой и солнечной энергии с 31 тыс. мегаватт до 120 тыс. мегаватт к 2035 году. В области ядерной энергетики мы стремимся достичь мощности в 20 тысяч мегаватт к 2050 году", - сообщил он.

Он также отметил, что Турция выдвинула свою кандидатуру на проведение 31-й Конференции сторон ООН по изменению климата в 2026 году.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye transforms key economic sectors to achieve 'zero waste' goal
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Gələcək nəsillər üçün sağlam dünyanı qorumaq lazımdır

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