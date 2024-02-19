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Эрдоган: Турция считает ошибочной позицию ПАСЕ по Азербайджану

Эрдоган: Турция считает ошибочной позицию ПАСЕ по Азербайджану Турция считает неверным решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), связанное с мандатом делегации Азербайджана, и предпримет все шаги для отмены этого решения.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 18:25
Эрдоган: Турция считает ошибочной позицию ПАСЕ по Азербайджану

Турция считает неверным решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), связанное с мандатом делегации Азербайджана, и предпримет все шаги для отмены этого решения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре.

"Турция выразила решительное неприятие решения в отношении делегации Азербайджана в ПАСЕ. Эта структура – не площадка для противостояния, а платформа для диалога во имя укрепления демократии. Именно такой мы видим ПАСЕ", - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку Баку и предпримет все возможные усилия для восстановления прав азербайджанской делегации в ПАСЕ.

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