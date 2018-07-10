Эрдоган: Турция продолжит помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Турция продолжит помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом на проведенной совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"До сих пор мы сделали все возможное, чтобы решить нагорно-карабахский и нахчыванский вопросы. И впредь мы намерены решать проблемы. Как известно, проблемы с дорожным сообщением между Нахчываном и Турцией были решены", - подчеркнул глава государства.