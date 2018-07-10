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    Эрдоган: Турция продолжит помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Турция продолжит помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта". 

    Как сообщает Report, об этом на проведенной совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

    "До сих пор мы сделали все возможное, чтобы решить нагорно-карабахский и нахчыванский вопросы. И впредь мы намерены решать проблемы. Как известно, проблемы с дорожным сообщением между Нахчываном и Турцией были решены", - подчеркнул глава государства.

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