Эрдоган: Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией

Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией.

Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом в ходе трехстороннего саммита с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Президент Турции подчеркнул, что при необходимости они могут выступить посредниками в нормализации отношений между Пакистаном и Индией.

Говоря о трехстороннем сотрудничестве (Азербайджан, Турция, Пакистан - ред.), Эрдоган заявил, что для развития этих отношений будет увеличена частота встреч на уровне министров иностранных дел.

"Турция, Азербайджан и Пакистан будут еще больше укреплять отношения, проводя регулярные трехсторонние саммиты и министерские встречи. Мы также намерены совместно развивать сотрудничество в сфере обороны и транспорта", - отметил он.