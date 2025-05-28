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Эрдоган: Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией

Эрдоган: Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 14:35
Эрдоган: Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией

Турция приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом в ходе трехстороннего саммита с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Президент Турции подчеркнул, что при необходимости они могут выступить посредниками в нормализации отношений между Пакистаном и Индией.

Говоря о трехстороннем сотрудничестве (Азербайджан, Турция, Пакистан - ред.), Эрдоган заявил, что для развития этих отношений будет увеличена частота встреч на уровне министров иностранных дел.

"Турция, Азербайджан и Пакистан будут еще больше укреплять отношения, проводя регулярные трехсторонние саммиты и министерские встречи. Мы также намерены совместно развивать сотрудничество в сфере обороны и транспорта", - отметил он.  

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye welcomes ceasefire between Pakistan and India
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Pakistan və Hindistan arasında atəşkəsi alqışlayır

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