Эрдоган: Турция придает особое значение диалогу с тюркоязычными странами

Турция придает особое значение развитию связей с тюркоязычными странами, в том числе, посредством площадки Организации тюркских государств (ОТГ).

Турция придает особое значение развитию связей с тюркоязычными странами, в том числе, посредством площадки Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, обращаясь к участникам трехстороннего саммита Азербайджан- Турция-Туркменистан.

Эрдоган отметил, что скорое и полноценное членство Туркменистана в Организации тюркских государств станет новым источником силы для ОТГ.

"Уверен, что братские связи Анкары, Баку и Ашхабада будут укрепляться на основе стратегических возможностей наших стран. Наша цель – максимально полно использовать глобальные и региональные процессы во благо населения с прицелом на региональную стабильность", - отметил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара горда достижениями Азербайджана и Туркменистана.

По словам турецкого лидера, взаимодействие государств особо важно на фоне вызовов и кризисов современности.