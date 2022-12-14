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Эрдоган: Турция придает особое значение диалогу с тюркоязычными странами

Эрдоган: Турция придает особое значение диалогу с тюркоязычными странами Турция придает особое значение развитию связей с тюркоязычными странами, в том числе, посредством площадки Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 13:17
Эрдоган: Турция придает особое значение диалогу с тюркоязычными странами

Турция придает особое значение развитию связей с тюркоязычными странами, в том числе, посредством площадки Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, обращаясь к участникам трехстороннего саммита Азербайджан- Турция-Туркменистан.

Эрдоган отметил, что скорое и полноценное членство Туркменистана в Организации тюркских государств станет новым источником силы для ОТГ.

"Уверен, что братские связи Анкары, Баку и Ашхабада будут укрепляться на основе стратегических возможностей наших стран. Наша цель – максимально полно использовать глобальные и региональные процессы во благо населения с прицелом на региональную стабильность", - отметил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара горда достижениями Азербайджана и Туркменистана.

По словам турецкого лидера, взаимодействие государств особо важно на фоне вызовов и кризисов современности.

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