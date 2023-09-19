Эрдоган: Турция играет активную и продуктивную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией

Турция играет активную и продуктивную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Мы неоднократно вели переговоры с армянской стороной и предпринимали шаги для ускорения мирного процесса.

Турция играет активную и продуктивную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Мы неоднократно вели переговоры с армянской стороной и предпринимали шаги для ускорения мирного процесса.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями мозговых центров США в Нью-Йорке, отвечая на вопрос американского журналиста, основателя и главного редактора Информационного Агентства Schirach Report Паоло фон Шираха, посетившего Азербайджан в июне этого года.

"Я поехал в Карабах по приглашению вашей братской страны - Азербайджана, и меня очень впечатлило то, что я увидел в регионе", - сказал журналист, спрашивая Эрдогана о шагах, предпринятых Турцией для достижения мира между двумя странами.

В ответ президент заявил, что официальная Анкара очень надеется на установление прочного мира в регионе и приветствует усилия Азербайджана по решению проблемы.

"Мы наравне с нашими азербайджанскими братьями продолжаем наши усилия по установлению мира в регионе. Турция мобилизовала все свои возможности для решения этой проблемы и находится в тесном контакте с обеими сторонами. Мы надеемся, что восстановление мира между двумя странами внесет свой вклад в регион", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.