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Эрдоган: Турция и после этого будет поддерживать Азербайджан

Эрдоган: Турция и после этого будет поддерживать Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение участием турецких компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных земель Азербайджана
Внешняя политика
16 января 2021 г. 19:32
Эрдоган: Турция и после этого будет поддерживать Азербайджан
Реджеп Тайип Эрдоган и  Ильхам Алиев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение участием турецких компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных земель Азербайджана.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств обсудили предстоящий запуске Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме, отметив, что деятельность Центра послужит обеспечению долгосрочного мира.

Президент Турции подчеркнул, что его страна и впредь будет

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə bundan sonra da Azərbaycana dəstək verəcək

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