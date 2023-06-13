Эрдоган: Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом

Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом.
Как передает Report, об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что в соответствии с братскими отношениями, сотрудничество между двумя странами будет углубляться во всех областях, от торговли до энергетики, от оборонной промышленности до транспорта.
"С подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией наш регион еще больше расцветет. Мы осуществляем этот процесс диалога в полной координации с моим братом Ильхамом (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ред.).
Я также верю, что позитивные результаты этих контактов мы увидим уже в ближайшее время", - добавил президент Турции.
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan’a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk.