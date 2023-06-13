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Эрдоган: Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом

Эрдоган: Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 21:40
Эрдоган: Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом

Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом.

Как передает Report, об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в соответствии с братскими отношениями, сотрудничество между двумя странами будет углубляться во всех областях, от торговли до энергетики, от оборонной промышленности до транспорта.

"С подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией наш регион еще больше расцветет. Мы осуществляем этот процесс диалога в полной координации с моим братом Ильхамом (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ред.).

Я также верю, что позитивные результаты этих контактов мы увидим уже в ближайшее время", - добавил президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə və Azərbaycan olaraq Şərqlə Qərb arasında strateji bir yerə sahibik"

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