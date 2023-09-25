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Эрдоган: Турция и Азербайджан продолжают деятельность по укреплению связей

Эрдоган: Турция и Азербайджан продолжают деятельность по укреплению связей Нахчыван сегодня имеет большой потенциал с точки зрения экономики, транспорта и энергетических линий. С созданием региональных транспортных линий у нас появится возможность в полной мере реализовать этот потенциал Нахчывана.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 17:33
Эрдоган: Турция и Азербайджан продолжают деятельность по укреплению связей

Нахчыван сегодня имеет большой потенциал с точки зрения экономики, транспорта и энергетических линий. С созданием региональных транспортных линий у нас появится возможность в полной мере реализовать этот потенциал Нахчывана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы.

По его словам, турецко-азербайджанские отношения - это исключительные отношения, равных которым нет в мире.

Турецкий лидер сказал, что Турция и Азербайджан, как "Одна нация, два государства", продолжают свою деятельность по укреплению связей и сотрудничества во всех сферах.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə və Azərbaycan əlaqələrini gücləndirmək üçün fəaliyyətini davam etdirir”

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