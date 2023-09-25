Эрдоган: Турция и Азербайджан продолжают деятельность по укреплению связей

Нахчыван сегодня имеет большой потенциал с точки зрения экономики, транспорта и энергетических линий. С созданием региональных транспортных линий у нас появится возможность в полной мере реализовать этот потенциал Нахчывана.

Нахчыван сегодня имеет большой потенциал с точки зрения экономики, транспорта и энергетических линий. С созданием региональных транспортных линий у нас появится возможность в полной мере реализовать этот потенциал Нахчывана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы.

По его словам, турецко-азербайджанские отношения - это исключительные отношения, равных которым нет в мире.

Турецкий лидер сказал, что Турция и Азербайджан, как "Одна нация, два государства", продолжают свою деятельность по укреплению связей и сотрудничества во всех сферах.