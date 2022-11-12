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Эрдоган: Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства

Эрдоган: Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства, общности культур, языка и традиций.
Внешняя политика
12 ноября 2022 г. 15:14
Эрдоган: Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства

Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства, общности культур, языка и традиций.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства с сожалением отметил, что тюркский мир до сих пор получал много ударов, из-за которых не мог достичь желанных целей.

"Стамбульский саммит стал поворотным моментом для тюркских государств. На этом саммите мы превратили Тюркский совет в международную организацию под названием Организация тюркских государств", - отметил Р.Т.Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Cooperation between Turkic states derives its strength from historical brotherhood ties, common culture, solidarity, language, and traditions
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq öz gücünü qardaşlıq, ortaq mədəniyyət, həmrəylik, dil və adət-ənənə bağlarından alır"

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