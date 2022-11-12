Эрдоган: Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства

Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства, общности культур, языка и традиций.

Сотрудничество между тюркскими государствами черпает силу из исторических уз братства, общности культур, языка и традиций.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства с сожалением отметил, что тюркский мир до сих пор получал много ударов, из-за которых не мог достичь желанных целей.

"Стамбульский саммит стал поворотным моментом для тюркских государств. На этом саммите мы превратили Тюркский совет в международную организацию под названием Организация тюркских государств", - отметил Р.Т.Эрдоган.