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Эрдоган сегодня посетит Азербайджан

Эрдоган сегодня посетит Азербайджан Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом.
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 09:15
Эрдоган сегодня посетит Азербайджан
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Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом.

Как сообщает Report, самолет главы государства приземлится в Международном аэропорту Физули.

Визит Эрдогана состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты примут участие в церемонии открытия Международного аэропорта в городе Физули, освобожденном от армянской оккупации в ходе Отечественной войны осенью прошлого года.

Лидеры двух стран также примут участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.

В рамках визита будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном и рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества.

В ходе встреч состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных вопросах.

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Версия на английском языке Erdogan arriving in Azerbaijan for working visit
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan bu gün Azərbaycana səfərə gəlir

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