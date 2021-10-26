Эрдоган сегодня посетит Азербайджан

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом.

Как сообщает Report, самолет главы государства приземлится в Международном аэропорту Физули.

Визит Эрдогана состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты примут участие в церемонии открытия Международного аэропорта в городе Физули, освобожденном от армянской оккупации в ходе Отечественной войны осенью прошлого года.

Лидеры двух стран также примут участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.

В рамках визита будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном и рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества.

В ходе встреч состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных вопросах.