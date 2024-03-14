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Эрдоган: Региональный формат 3+3 является важной платформой

Эрдоган: Региональный формат 3+3 является важной платформой Региональный формат 3+3 является очень важной платформой для взаимодействия, мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом году очередная встреча в этом формате пройдет в Турции.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 12:16
Эрдоган: Региональный формат 3+3 является важной платформой

Региональный формат 3+3 является очень важной платформой для взаимодействия, мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом году очередная встреча в этом формате пройдет в Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.

В нем отмечается, что региональное сотрудничество стало неотложной задачей: "В настоящее время Турция работает над решением проблем в регионе именно по этому принципу”.

Отметим, что письмо Эрдогана зачитал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.

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Версия на английском языке Erdogan: 3+3 regional format is a very important platform
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: 3+3 regional formatı çox vacib platformadır

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