Эрдоган: Региональный формат 3+3 является важной платформой

Региональный формат 3+3 является очень важной платформой для взаимодействия, мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом году очередная встреча в этом формате пройдет в Турции.

Региональный формат 3+3 является очень важной платформой для взаимодействия, мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом году очередная встреча в этом формате пройдет в Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.

В нем отмечается, что региональное сотрудничество стало неотложной задачей: "В настоящее время Турция работает над решением проблем в регионе именно по этому принципу”.

Отметим, что письмо Эрдогана зачитал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.