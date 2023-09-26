Эрдоган рассказал о вопросах, обсужденных в ходе телефонного разговора с Пашиняном

Не видим никаких проблем, которые невозможно решить, если уважать территориальную целостность Азербайджана и суверенитет.

Нет проблем, которые невозможно решить, если уважать территориальную целостность Азербайджана и суверенитет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что ожидает от Армении проявления политической воли вместо затягивания процесса: "Я также озвучил эти ожидания во время нашего телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 сентября. Мы не видим никаких проблем, которые невозможно решить, если уважать территориальную целостность, суверенитет Азербайджана. Достижение прогресса в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений также придаст большой импульс нормализации ситуации в регионе".

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит работать с Азербайджаном для установления стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе: "Я надеюсь, что визит будет полезен не только для наших двусторонних отношений, но и для всего региона. Хочу еще раз поблагодарить моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием, оказанный мне и моей делегации".