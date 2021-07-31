Эрдоган рассказал о работе, проделанной азербайджанскими пожарными

«Пожарные из Муглы и других провинций, из Азербайджана продолжают работать везде, где возникают пожары».

«Пожарные из Муглы и других провинций, из Азербайджана продолжают работать везде, где возникают пожары».

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , говоря о лесных пожарах.

По его словам, основной причиной проблем со специальными самолетами в стране является неспособность Турецкой авиационной ассоциации обновить свой флот и технологии.

"Увеличилось количество самолетов из Украины, России, Азербайджана, а в последнее время и Ирана, задействованных в тушении пожара. Места возникновения пожара быстро идентифицируются и локализуются с помощью БПЛА", - добавил он.

Эрдоган добавил, что один из пожаров в Мармарисе был вызван детьми, а один человек был задержан в связи с пожаром в Миласе.