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Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 21:43
Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом глава МИД сказал в ходе выступления в городе Ушак, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

"Я провел телефонные переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, планирую также провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Наш президент уже неоднократно проводил переговоры с Путиным и Зеленским и намерен вновь провести с ними телефонные переговоры", - отметил Чавушоглу в ходе выступления в городе Ушак.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putin və Zelenski ilə telefonla danışacaq

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