Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом глава МИД сказал в ходе выступления в городе Ушак, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

"Я провел телефонные переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, планирую также провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Наш президент уже неоднократно проводил переговоры с Путиным и Зеленским и намерен вновь провести с ними телефонные переговоры", - отметил Чавушоглу в ходе выступления в городе Ушак.