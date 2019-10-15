Эрдоган раскрыл результаты операции "Источник мира"

"Цель операции "Источник мира" – устранение PKK/YPG-PYD, возвращение 3,6 млн сирийских беженцев в свои дома. Сегодня седьмой день операции. В Сирии мы очистили от террористов тысячу километров территории".

Как передает Report, об этом на проходящем в Баку VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что Турция на первоначальном этапе обеспечит возвращение в свои дома одного миллиона сирийцев, а потом по их желанию двух миллионов: "Мы благодарим лидеров, поддержавших нашу борьбу с терроризмом. Как говорил Деде Горгуд, "хороший друг тот, кто приходит, когда зовешь в хороший день, и приходит в плохой, когда не зовешь"".